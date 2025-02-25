G7 не може узгодити заяву до річниці війни в Україні через розбіжності зі США
Держави "Групи Семи" досі не дійшли згоди щодо спільної заяви до третьої річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через серйозні розбіжності з позицією США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву глави МЗС Канади Мелані Жолі, чиї слова наводить агентство Reuters
Пряма мова Жолі: "Ми працювали, дійсно, з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі розмови".
Деталі: Жолі спілкувалась з журналістами на віртуальному брифінгу, відповідаючи на запитання про стан підготовки спільної заяви G7. Міністерка представляє Канаду, яка головує у "Групі Семи" у 2025 році.
Вашингтон заперечує проти формулювання про "російську агресію" в будь-якій спільній заяві G7 щодо війни.
"Це мінлива ситуація, і ми будемо продовжувати взаємодіяти, але я працюю міністром закордонних справ вже три з половиною роки, і це ніколи не було настільки інтенсивним з точки зору дипломатичної взаємодії, м'яко кажучи", – додала Жолі.
Вона також сказала, що Канада та інші країни не згодні з позицією, яку США відстоювали в ООН – зокрема, з резолюцією, яку вони запропонували.
Нагадаємо:
- Сполучені Штати з того часу, як президент Дональд Трамп минулого місяця повернувся до Білого дому, зайняли менш дружню позицію щодо України та наполягають на якнайшвидшій угоді, щоб покласти край війні.
- Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни.
- Агентство Bloomberg стверджувало, що Сполучені Штати навіть пригрозили відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи".