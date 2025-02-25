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G7 не может согласовать заявление к годовщине войны в Украине из-за разногласий с США

Кристина Бондарева, Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 09:39
G7 не может согласовать заявление к годовщине войны в Украине из-за разногласий с США
Фото: Getty Images

Государства "Группы Семи" до сих пор не пришли к согласию относительно совместного заявления к третьей годовщине полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за серьезных разногласий с позицией США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли, чьи слова приводит агентство Reuters

Прямая речь Жоли: "Мы работали, действительно, с европейцами и американцами. Мы все еще ведем некоторые разговоры".

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Детали: Жоли общалась с журналистами на виртуальном брифинге, отвечая на вопрос о состоянии подготовки совместного заявления G7. Министр представляет Канаду, которая председательствует в "Группе Семи" в 2025 году.

Вашингтон возражает против формулировки о "российской агрессии" в любом совместном заявлении G7 по войне.

"Это изменчивая ситуация, и мы будем продолжать взаимодействовать, но я работаю министром иностранных дел уже три с половиной года, и это никогда не было настолько интенсивным с точки зрения дипломатического взаимодействия, мягко говоря", – добавила Жоли.

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Она также сказала, что Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивали в ООН – в частности, с резолюцией, которую они предложили.

Напомним:

  • Соединенные Штаты с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом в прошлом месяце, заняли менее дружественную позицию по отношению к Украине и настаивают на скорейшем соглашении, чтобы положить конец войне.
  • Несколько дней назад СМИ сообщили, что США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к 3-й годовщине великой войны.
  • Агентство Bloomberg утверждало, что Соединенные Штаты даже пригрозили отозвать поддержку совместного заявления государств "Группы семи".

ЕвропаСШАG7
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