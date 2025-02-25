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МЗС Туреччини: Ми не проти України в НАТО, але треба бути реалістичними

Христина Бондарєва, Степан ГафткоВівторок, 25 лютого 2025, 10:44
МЗС Туреччини: Ми не проти України в НАТО, але треба бути реалістичними
Фото: Getty Images

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна не заперечує проти вступу України до НАТО, однак закликав до реалістичного підходу в цьому питанні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Фідана, текст якого наводить МЗС Туреччини

Пряма мова: "Але ми повинні бути дуже реалістичними, тому що ми відкрито заявили, що ми виступаємо за те, щоб Україна була членом НАТО. Це була заява нашого президента Реджепа Таїпа Ердогана, тож це наша офіційна позиція".

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Деталі: Відповідаючи на запитання про те, що нова адміністрація Дональда Трампа змінила позицію США щодо членства України, Фідан зазначив, що не впевнений у цьому.

"Я не впевнений, що попередня адміністрація також була прихильником вступу України до НАТО. Тому я думаю, що нової політики щодо цього немає", – зауважив міністр.

За його словами, між Туреччиною, європейськими партнерами та українськими посадовцями тривають дискусії про амбіції України щодо вступу до НАТО.

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"Українці просять про членство в НАТО, але не заради того, щоб бути членом НАТО. Вони просто хочуть бачити гарантію безпеки для своєї країни", – сказав він.

"Я думаю, що зараз гарантія безпеки, щоб не допустити відновлення війни, є одним з головних питань, які ми обговорюємо на переговорах. Так, українці, зокрема, хочуть бачити членство в НАТО, якщо не створення великої міжнародної коаліції для розгортання вздовж лінії зіткнення, або ж росіяни можуть мати інші уявлення про гарантії та безпеку. Це ті питання, які ми обговорюємо з альтернативними сценаріями", – додав міністр.

Передісторія:

  • У минулому турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримував членство України в Північноатлантичному альянсі.
  • Згодом він уточнив, що Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу, і Туреччина візьме їхню позицію до уваги, коли буде ухвалювати власне рішення щодо цього.

ТуреччинаНАТОУкраїна
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