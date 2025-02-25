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МИД Турции: Мы не против Украины в НАТО, но надо быть реалистичными

Кристина Бондарева, Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 10:44
МИД Турции: Мы не против Украины в НАТО, но надо быть реалистичными
Фото: Getty Images

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна не возражает против вступления Украины в НАТО, однако призвал к реалистичному подходу в этом вопросе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Фидана, текст которого приводит МИД Турции

Прямая речь: "Но мы должны быть очень реалистичными, потому что мы открыто заявили, что мы выступаем за то, чтобы Украина была членом НАТО. Это было заявление нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поэтому это наша официальная позиция".

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Детали: Отвечая на вопрос о том, что новая администрация Дональда Трампа изменила позицию США относительно членства Украины, Фидан отметил, что не уверен в этом.

"Я не уверен, что предыдущая администрация также была сторонником вступления Украины в НАТО. Поэтому я думаю, что новой политики в этом отношении нет", – отметил министр.

По его словам, между Турцией, европейскими партнерами и украинскими чиновниками продолжаются дискуссии об амбициях Украины относительно вступления в НАТО.

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"Украинцы просят о членстве в НАТО, но не ради того, чтобы быть членом НАТО. Они просто хотят видеть гарантию безопасности для своей страны", – сказал он.

"Я думаю, что сейчас гарантия безопасности, чтобы не допустить возобновления войны, является одним из главных вопросов, которые мы обсуждаем на переговорах. Да, украинцы, в частности, хотят видеть членство в НАТО, если не создание большой международной коалиции для развертывания вдоль линии соприкосновения, или же россияне могут иметь другие представления о гарантиях и безопасности. Это те вопросы, которые мы обсуждаем с альтернативными сценариями", – добавил министр.

Предыстория:

  • В прошлом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживал членство Украины в Североатлантическом альянсе.
  • Впоследствии он уточнил, что Соединенные Штаты и другие государства НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса, и Турция примет их позицию во внимание, когда будет принимать собственное решение по этому поводу.

ТурцияНАТОУкраина
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