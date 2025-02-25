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Ердоган про мирні переговори: Україна має бути включена в цей процес

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 25 лютого 2025, 12:09
Ердоган про мирні переговори: Україна має бути включена в цей процес
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото з Facebook

Україна "безумовно" повинна брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Пряма мова Ердогана: "(Якщо – ред.) ми хочемо отримати результати від нового процесу, Україна має бути обов'язково включена в цей процес, і ця війна має бути припинена шляхом взаємних переговорів".

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Деталі: Видання нагадує, що Ердоган, який минулого тижня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, 24 лютого в Анкарі провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Президент Туреччини також заявив, що підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни.

"В принципі, ми вітаємо бажання пана Трампа закінчити війну шляхом переговорів. Але тут не можна нехтувати важливим моментом. Шлях до справедливого і тривалого миру може бути відкритий лише за допомогою рівняння, в якому представлені всі відповідні сторони", – наголосив Ердоган.

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Передісторія:

ЕрдоганТуреччинапереговориросійсько-українська війна
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