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Эрдоган о мирных переговорах: Украина должна быть включена в этот процесс

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 25 февраля 2025, 12:09
Эрдоган о мирных переговорах: Украина должна быть включена в этот процесс
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото из Facebook

Украина "безусловно" должна участвовать в любых переговорах по прекращению войны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Прямая речь Эрдогана: "(Если – ред.) мы хотим получить результаты от нового процесса, Украина должна быть обязательно включена в этот процесс, и эта война должна быть прекращена путем взаимных переговоров".

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Детали: Издание напоминает, что Эрдоган, который на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, 24 февраля в Анкаре провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент Турции также заявил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны.

"В принципе, мы приветствуем желание господина Трампа закончить войну путем переговоров. Но здесь нельзя пренебрегать важным моментом. Путь к справедливому и прочному миру может быть открыт только с помощью уравнения, в котором представлены все соответствующие стороны", – подчеркнул Эрдоган.

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Предыстория:

ЭрдоганТурцияпереговорыроссийско-украинская война
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