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Україні та Європі треба готуватися до війни з Росією без підтримки США – ексглава МЗС Литви

Сергій Сидоренко, Ірина БалачукВівторок, 25 лютого 2025, 13:58
Україні та Європі треба готуватися до війни з Росією без підтримки США – ексглава МЗС Литви
Колишній очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото Getty images

Європі варто готуватися до боротьби з Росією без американської підтримки, вважає колишній очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Джерело: інтерв’ю Ландсбергіса "Європейській правді"

Деталі: За його словами, нині США більше орієнтуються на РФ, але це не означає, що Європа програла.

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Пряма мова Ландсбергіса: "Я вважаю, що слово "програли" означає щось остаточне, а цього зараз немає. Ви ж знаєте, що наступного тижня ми можемо побачити у твіттері президента (США) щось таке, що принципово суперечитиме його нинішнім заявам. Це цілком можливо".

Деталі: Ексочільник литовського зовнішньополітичного відомства вважає, що політика Трампа не має чітких цілей.

"Найбільша проблема з Трампом полягає в тому, що Путін вже спіймав його і загнав у пастку. Трамп опинився в пастці через своє прагнення досягнути швидкої мирної угоди. На що Путін відповів: я можу зробити так, щоб ти отримав швидку угоду, якщо решта не має значення", – сказав Ландсбергіс.

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Він пояснив, що, на його думку, "решта не має значення" означає, що решту отримує очільник Кремля.

Передісторія:

  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що обговорює з Росією "великі угоди з економічного розвитку" на додачу до переговорів про "завершення війни" в Україні.
  • 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
  • А спецпосланець Трампа Стів Віткофф недавно заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

Детальніше читайте в інтерв’ю "ЄвроПравди": "Не підписуйте жодних угод, навіть під шантажем Трампа. Будуть важкі часи". Інтерв’ю Ландсбергіса.

ЄвропаУкраїнаРосіяСША
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