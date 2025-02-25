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Украине и Европе надо готовиться к войне с Россией без поддержки США – экс-глава МИД Литвы

Сергей Сидоренко, Ирина БалачукВторник, 25 февраля 2025, 13:58
Украине и Европе надо готовиться к войне с Россией без поддержки США – экс-глава МИД Литвы
Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото Getty images

Европе стоит готовиться к борьбе с Россией без американской поддержки, считает бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Источник: интервью Ландсбергиса "Европейской правде"

Детали: По его словам, сейчас США больше ориентируются на РФ, но это не значит, что Европа проиграла.

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Прямая речь Ландсбергиса: "Я считаю, что слово "проиграли" означает что-то окончательное, а этого сейчас нет. Вы же знаете, что на следующей неделе мы можем увидеть в твиттере президента (США) что-то такое, что будет принципиально противоречить его нынешним заявлениям. Это вполне возможно".

Детали: Экс-глава литовского внешнеполитического ведомства считает, что политика Трампа не имеет четких целей.

"Самая большая проблема с Трампом заключается в том, что Путин уже поймал его и загнал в ловушку. Трамп оказался в ловушке из-за своего стремления достичь быстрого мирного соглашения. На что Путин ответил: я могу сделать так, чтобы ты получил быструю сделку, если остальное не имеет значения", – сказал Ландсбергис.

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Он пояснил, что, по его мнению, "остальное не имеет значения" означает, что остальное получает глава Кремля.

Предыстория:

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией "крупные сделки по экономическому развитию" в дополнение к переговорам о "завершении войны" в Украине.
  • 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
  • Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф недавно заявил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

Подробнее читайте в интервью "ЕвроПравды": "Не подписывайте никаких соглашений, даже под шантажом Трампа. Будут тяжелые времена". Интервью Ландсбергиса.

ЕвропаУкраинаРосcияСША
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