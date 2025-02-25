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РФ вдарила по Краматорську: одна людина загинула, 16 поранених

Альона Мазуренко Вівторок, 25 лютого 2025, 20:49
РФ вдарила по Краматорську: одна людина загинула, 16 поранених
фото: Краматорська міськрада

Вдень 25 лютого росіяни атакували Краматорськ Донецької області: загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, у тому числі 4 дітей.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в TelegramНацполіція

Дослівно поліція: "Одна людина загинула, ще 14 поранено, з них 4 дітей – попередні наслідки обстрілу Краматорська.

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Близько 14:20 росіяни вдарили по приватному сектору міста. Наразі триває рятувальна операція".

Деталі: Глава ОВА закликав цивільних евакуюватись.

У поліції повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків.

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Оновлено о 20:47: Згодом Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Крім того, ймовірно, під завалами будівлі досі залишаються люди, пошуково-рятувальна операція триває.

КраматорськвійнаобстрілДонецька область
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