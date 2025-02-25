РФ ударила по Краматорску: один человек погиб, 14 раненых – полиция
Вторник, 25 февраля 2025, 17:50
Днем 25 февраля россияне атаковали Краматорск Донецкой области: погиб один человек, еще 14 получили ранения, в том числе 4 детей.
Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Нацполиция
Дословно полиция: "Один человек погиб, еще 14 ранены, из них 4 детей - предварительные последствия обстрела Краматорска.
Реклама:
Около 14:20 россияне ударили по частному сектору города. Сейчас продолжается спасательная операция".
Детали: Глава ОВА призвал гражданских эвакуироваться.
В полиции сообщили, что в результате атаки повреждены по меньшей мере 17 частных домов.
РЕКЛАМА: