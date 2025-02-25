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РФ ударила по Краматорску: один человек погиб, 14 раненых – полиция

Алена МазуренкоВторник, 25 февраля 2025, 17:50
РФ ударила по Краматорску: один человек погиб, 14 раненых – полиция
фото: Краматорский горсовет

Днем 25 февраля россияне атаковали Краматорск Донецкой области: погиб один человек, еще 14 получили ранения, в том числе 4 детей.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Нацполиция

Дословно полиция: "Один человек погиб, еще 14 ранены, из них 4 детей - предварительные последствия обстрела Краматорска.

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Около 14:20 россияне ударили по частному сектору города. Сейчас продолжается спасательная операция".

Детали: Глава ОВА призвал гражданских эвакуироваться.

В полиции сообщили, что в результате атаки повреждены по меньшей мере 17 частных домов.

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КраматорсквойнаобстрелДонецкая область
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