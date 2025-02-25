У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І, згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур.

Джерело: в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова у Telegram

Пряма мова: "Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації".

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Деталі: За словами Ямщикової, це "свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів".

"Незважаючи на різні думки та дискусії, нас обʼєднує одне: Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце! Наше майбутнє належить українським героям та європейським постатям!" – зазначила вона.

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