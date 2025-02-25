У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І
У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І, згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур.
Джерело: в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова у Telegram
Пряма мова: "Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації".
Деталі: За словами Ямщикової, це "свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів".
"Незважаючи на різні думки та дискусії, нас обʼєднує одне: Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце! Наше майбутнє належить українським героям та європейським постатям!" – зазначила вона.
Що було раніше:
- Перед цим Полтавська міська влада погодила демонтаж та перенесення двох пам'ятників Петру І – на території музею Полтавської битви та на місці його відпочинку біля Спаської церкви. Також знімуть табличку на пам'ятнику коменданту Келіну та захисникам Полтави.
- 18 жовтня 2024 року парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики провів виїзне засідання в Полтаві. Тоді місто також відвідав міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький.
- За кілька тижнів комітет рекомендував Мінкультури переглянути статус полтавських споруд звеличення російського царя Петра I і перемоги росіян у Полтавській битві 1709 року. А міську владу – демонтувати ці пам’ятники після. Встановили і дедлайн – 1 березня 2025 року.
- 31 січня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій виключило 15 об'єктів культурної спадщини Полтави з Державного реєстру нерухомих пам'яток. Це пам'ятники, пов'язані з подіями Полтавської битви та імперською історією міста.