В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I, согласно действующему законодательству и с соблюдением всех необходимых процедур.

Источник: и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в Telegram

Прямая речь: "В соответствии с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации".

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Детали: По словам Ямщиковой, это "сознательное и ответственное действие общества, которое избавляется от российских имперских маркеров".

"Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава - город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам!" - отметила она.

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