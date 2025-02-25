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В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I

Станислав ПогориловВторник, 25 февраля 2025, 15:49
В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I
Фото: и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в Telegram

В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I, согласно действующему законодательству и с соблюдением всех необходимых процедур.

Источник: и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в Telegram

Прямая речь: "В соответствии с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации".

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Детали: По словам Ямщиковой, это "сознательное и ответственное действие общества, которое избавляется от российских имперских маркеров".

 

"Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава - город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам!" - отметила она.

 

Что предшествовало:

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  • Перед этим Полтавская городская власть согласовала демонтаж и перенос двух памятников Петру I - на территории музея Полтавской битвы и на месте его отдыха возле Спасской церкви. Также снимут табличку на памятнике коменданту Келину и защитникам Полтавы.
  • 18 октября 2024 года парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел выездное заседание в Полтаве. Тогда город также посетил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.
  • Через несколько недель комитет рекомендовал Минкультуры пересмотреть статус полтавских сооружений возвеличивания российского царя Петра I и победы россиян в Полтавской битве 1709 года. А городским властям - демонтировать эти памятники после. Установили и дедлайн - 1 марта 2025 года.
  • 31 января 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций исключило 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра недвижимых памятников. Это памятники, связанные с событиями Полтавской битвы и имперской историей города.

Полтавадекоммунизация
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