В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I
В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I, согласно действующему законодательству и с соблюдением всех необходимых процедур.
Источник: и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в Telegram
Прямая речь: "В соответствии с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации".
Детали: По словам Ямщиковой, это "сознательное и ответственное действие общества, которое избавляется от российских имперских маркеров".
"Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава - город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам!" - отметила она.
Что предшествовало:
- Перед этим Полтавская городская власть согласовала демонтаж и перенос двух памятников Петру I - на территории музея Полтавской битвы и на месте его отдыха возле Спасской церкви. Также снимут табличку на памятнике коменданту Келину и защитникам Полтавы.
- 18 октября 2024 года парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел выездное заседание в Полтаве. Тогда город также посетил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.
- Через несколько недель комитет рекомендовал Минкультуры пересмотреть статус полтавских сооружений возвеличивания российского царя Петра I и победы россиян в Полтавской битве 1709 года. А городским властям - демонтировать эти памятники после. Установили и дедлайн - 1 марта 2025 года.
- 31 января 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций исключило 15 объектов культурного наследия Полтавы из Государственного реестра недвижимых памятников. Это памятники, связанные с событиями Полтавской битвы и имперской историей города.