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Міноборони Чехії: Експорт зброї в Україну у 2024 році збільшився на третину

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 25 лютого 2025, 18:06
Міноборони Чехії: Експорт зброї в Україну у 2024 році збільшився на третину
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Фото - Getty Images

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що експорт військової техніки в Україну минулого року збільшився щонайменше на третину.

Джерело: її слова на пресконференції 25 лютого наводить портал ČTK, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі з чеськими виробниками зброї Чернохова навела останні оцінки, згідно з якими експорт військового обладнання з Чехії в Україну торік збільшився щонайменше на третину.

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Вона не уточнила конкретних чисел, але зазначила, що йдеться, зокрема, про ініціативу з постачання Україні снарядів, закуплених у третіх країн.

За словами глави чеського Міноборони, минулого року з Чехії до України було поставлено 1,5 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів. Цього року Чехія має намір продовжити поставки.

"Якщо ми хочемо продовжити ініціативу щодо боєприпасів, нам потрібні достатні кошти від цих донорів. На сьогодні Канада, Нідерланди, Данія пообіцяли допомогти нам у фінансуванні, і, звичайно, Чехія також долучається", – сказала Чернохова.

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Внески партнерів у "снарядну ініціативу", за її словами, наразі становлять сотні мільйонів євро.

У середині січня глава МЗС Андрій Сибіга розповів "ЄвроПравді", що в Україну вже доставили 80% обіцяних у межах чеської ініціативи боєприпасів.

Як повідомлялось, начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка вважає перенесення частини підготовки українських солдатів в Україну політичним рішенням, але може уявити його з військової точки зору.

Чехіязброядопомога Україні
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