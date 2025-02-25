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Минобороны Чехии: Экспорт оружия в Украину в 2024 году увеличился на треть в 2024 году

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 25 февраля 2025, 18:06
Минобороны Чехии: Экспорт оружия в Украину в 2024 году увеличился на треть в 2024 году
Министр обороны Чехии Яна Чернохова. Фото - Getty Images

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что экспорт военной техники в Украину в прошлом году увеличился минимум на треть.

Источник: ее слова на пресс-конференции 25 февраля приводит портал ČTK, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во время встречи с чешскими производителями оружия Чернохова привела последние оценки, согласно которым экспорт военного оборудования из Чехии в Украину в прошлом году увеличился минимум на треть.

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Она не уточнила конкретных чисел, но отметила, что речь идет, в частности, об инициативе по поставке Украине снарядов, закупленных у третьих стран.

По словам главы чешского Минобороны, в прошлом году из Чехии в Украину было поставлено 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом году Чехия намерена продолжить поставки.

"Если мы хотим продолжить инициативу по боеприпасам, нам нужны достаточные средства от этих доноров. На сегодня Канада, Нидерланды, Дания пообещали помочь нам в финансировании, и, конечно, Чехия также присоединяется", – сказала Чернохова.

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Взносы партнеров в "снарядную инициативу", по ее словам, сейчас составляют сотни миллионов евро.

В середине января глава МИД Андрей Сибига рассказал "ЕвроПравде", что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов.

Как сообщалось, начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка считает перенос части подготовки украинских солдат в Украину политическим решением, но может представить его с военной точки зрения.

Чехияоружиепомощь Украине
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