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Мер Покровська записав звернення до Зеленського російською і закликав "укласти мир"

Анастасія ПроцВівторок, 25 лютого 2025, 18:16
Мер Покровська записав звернення до Зеленського російською і закликав укласти мир
Требушкін. фото: МВА

Міський голова Покровська Донецької області Руслан Требушкін, повноваження якого були призупинені у вересні 2022 році, опублікував відеозвернення російською мовою до президента України Володимира Зеленського із закликом укласти мир та "дати людям пожити".

Джерело: Требушкін у Facebook

Пряма мова: "Багато наших жителів роз'їхалися за межі України, територією України, але частина жителів залишається і живе в Покровську, у Мирнограді, незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що там немає тепла, немає центрального водопостачання, теплопостачання.

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Люди просто змушені там жити, вони живуть і зберігають своє житло, щоб його не розікрали. Вони сподіваються на мир. Спілкуючись з цими всіма жителями, я чую від усіх "миру, миру, миру". Але статистика нам каже інше. Статистика, яку надає наш президент, каже про те, що більшість українців хочуть війни".

Деталі: Потім Требушкін звернувся до Зеленського, заявивши, що жителі Покровської громади, як і "більшість" українців, "втомилися від війни" і "хочуть миру".

Пряма мова: "Володимире Олександровичу, жителі Покровської громади хочуть миру. Більшість жителів України хочуть миру. Люди не хочуть воювати, вони втомилися. Ті ж військові, хто перебуває на передовій, кого давно не міняли, люди хочуть додому. Вони хочуть, щоб ви подарували мир. Володимире Олександровичу, ми у вас віримо. Укладайте мир і дайте людям пожити".

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Деталі: У коментарях під відео деякі користувачі розкритикували колишнього мера за те, що він записав звернення російською мовою. Крім того, його звинувачують у тому, що він давно не був у Покровську.

Як вказує "Вільне Радіо", Требушкін  формально залишається мером Покровська, однак після створення міської військової адміністрації його повноваження були припинені.

Пізніше у Покровській міській військовій адміністрації, реагуючи на заяву Требушкіна, заявили, що роблять усе можливе для наближення перемоги і підтримують президента і уряд "у прагненні найскорішого миру".  

Нагадаємо:

  • У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський призначив начальником Покровської МВА Сергія Добряка.
  • Того ж місяця в у МВА пояснили, що Требушкіну оголошено простій, який триватиме до завершення воєнного стану або окремого розпорядження начальника МВА.

Донецька областьЗеленський
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