Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Мэр Покровска записал обращение к Зеленскому на русском и призвал "заключить мир"

Анастасия ПроцВторник, 25 февраля 2025, 18:16
Мэр Покровска записал обращение к Зеленскому на русском и призвал заключить мир
Требушкин. фото: МВА

Городской голова Покровска Донецкой области Руслан Требушкин, полномочия которого были приостановлены в сентябре 2022 году, опубликовал видеообращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и "дать людям пожить".

Источник: Требушкин в Facebook

Прямая речь: "Многие наши жители разъехались за пределы Украины, по территории Украины, но часть жителей остается и живет в Покровске, в Мирнограде, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что там нет тепла, нет центрального водоснабжения, теплоснабжения.

Реклама:

Люди просто вынуждены там жить, они живут и сохраняют свое жилье, чтобы его не разворовали. Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира". Но статистика нам говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны".

Детали: Затем Требушкин обратился к Зеленскому, заявив, что жители Покровской общины, как и "большинство" украинцев, "устали от войны" и "хотят мира".

Прямая речь: "Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить".

РЕКЛАМА:

Детали: В комментариях под видео некоторые пользователи раскритиковали бывшего мэра за то, что он записал обращение на русском языке. Кроме того, его обвиняют в том, что он давно не был в Покровске.

Как указывает "Свободное Радио", Требушкин формально остается мэром Покровска, однако после создания городской военной администрации его полномочия были прекращены.

Напомним:

  • В сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский назначил начальником Покровской МВА Сергея Добряка.
  • В том же месяце в МВА объяснили, что Требушкину объявлен простой, который продлится до завершения военного положения или отдельного распоряжения начальника МВА.

Донецкая областьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать
Мэр Покровска записал обращение к Зеленскому на русском и призвал "заключить мир"
обновлено, фотоРФ ударила по Краматорску: один человек погиб, 14 раненых – полиция
Экономическая стоимость помощи США для Украины вдвое ниже официальных оценок – исследование
фотоГБР задержало и.о. мэра Костополя и депутата, которых подозревают в "земельной" взятке
видеоВ Харькове мужчина в военной форме столкнул парня с велосипеда: ТЦК говорит, что разбирается
Все новости...
Донецкая область
РФ ударила по Краматорску: один человек погиб, 14 раненых – полиция
DeepState: Россияне оккупировали село Запорожье в Донецкой области, ВСУ отбросили их из Успеновки
Обстрелы Донецкой области: Россияне убили одного человека и ранили пятерых
Последние новости
20:09
В МОН – новая заместительница по вопросам дошкольного образования: что известно об Анастасии Коноваловой
20:02
Спрос на сжиженный газ вырастет на 60% – прогноз Shell
19:59
Не имеем права быть малодушным: Покровская МВА ответила мэру, который призвал "заключить мир"
19:50
МИД Словакии защищает поддержку Украины в ООН, которая возмутила националистов
19:25
МОК давит на зимние федерации, чтобы допустить россиян и белорусов к соревнованиям
19:21
FT: Советник Трампа предлагает исключить Канаду из разведывательного альянса
19:12
Правительство продлило срок бронирования работников от мобилизации
19:12
Верховная Рада разрешила учебным заведениям предоставлять услуги по реабилитации военным и ветеранам
19:09
обновленоРоссияне дроном попали в гражданское авто на Харьковщине, погиб мужчина
19:05
В Минагрополитики назвали общие потери агросектора от вторжения РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: