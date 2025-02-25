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Не маємо права бути малодушнимим: Покровська МВА відповіла меру, який закликав "укласти мир"

Олександр ШумілінВівторок, 25 лютого 2025, 19:59
Не маємо права бути малодушнимим: Покровська МВА відповіла меру, який закликав укласти мир
Фото ілюстративне

У Покровській міській військовій адміністрації, реагуючи на заяву мера міста Руслана Требушкіна про необхідність укласти мир, заявили, що роблять усе можливе для наближення перемоги і підтримують президента і уряд "у прагненні найскорішого миру".  

Джерело: заява Покровської міської військової адміністрації

Дослівно: "Відповідно до законодавства, з моменту запровадження військової адміністрації керівництво громадою здійснює виключно її начальник, який призначений на посаду президентом України, а посадова особа територіальної громади — міський голова, перебуває в офіційному простої до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

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Керівництво військової адміністрації робить усе можливе для наближення Перемоги та підтримує президента й уряд України у прагненні найскорішого миру".

Деталі: В Покровській МВА заявили, що докладають "всіх можливих зусиль для забезпечення безпеки громадян та підтримки Сил оборони України". Також там вказали, що "ми не маємо права йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними і плекати зневіру".

Передісторія:  

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  • У вівторок Требушкін опублікував відеозвернення російською мовою до президента України Володимира Зеленського із закликом укласти мир та "дати людям пожити".

Донбасвійна
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