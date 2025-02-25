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Албанія приєдналась до програми з підготовки українських військових у Британії

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 25 лютого 2025, 18:36
Албанія приєдналась до програми з підготовки українських військових у Британії

Албанія стала тринадцятою країною, що приєдналася до програми Interflex з підготовки українських військових у Британії. 

Джерело: про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства, пише "Європейська правда"

Деталі: Міноборони Британії оголосило,  що програма Interflex поповнилася ще однією країною-учасницею – Албанією.

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Вона стає тринадцятою країною, залученою до підготовки у Британії українських військових, поруч із самою Британією, Австралією, Новою Зеландією, Канадою, Данією, Норвегією, Швецією, Фінляндією, Нідерландами, Естонією, Литвою, Румунією і частково визнаним Косовом. 

"Сполучене Королівство і партнерські держави продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – додали у дописі.

Раніше Лондон підтвердив, що планує продовжити операцію Interflex із підготовки українських військовослужбовців на своїй території протягом усього 2025 року, незалежно від того, чи припиниться поточна гаряча фаза війни. 

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Станом на листопад 2024 року у рамках програми пройшли підготовку близько 50 тисяч українських військових.

Албаніядопомога УкраїніВелика Британія
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