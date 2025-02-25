Албания присоединилась к программе по подготовке украинских военных в Британии

Албания стала тринадцатой страной, которая присоединилась к программе Interflex по подготовке украинских военных в Великобритании.

Источник: об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства, пишет "Европейская правда"

Детали: Минобороны Великобритании объявило, что программа Interflex пополнилась еще одной страной-участницей – Албанией.

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Она становится тринадцатой страной, привлеченной к подготовке в Британии украинских военных, наряду с самой Британией, Австралией, Новой Зеландией, Канадой, Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией, Нидерландами, Эстонией, Литвой, Румынией и частично признанным Косово.

"Соединенное Королевство и партнерские государства продолжат поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – добавили в сообщении.

Ранее Лондон подтвердил, что планирует продолжить операцию Interflex по подготовке украинских военнослужащих на своей территории в течение всего 2025 года, независимо от того, прекратится ли текущая горячая фаза войны.

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По состоянию на ноябрь 2024 года в рамках программы прошли подготовку около 50 тысяч украинских военных.