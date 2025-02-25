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Не имеем права быть малодушным: Покровская МВА ответила мэру, который призвал "заключить мир"

Александр ШумилинВторник, 25 февраля 2025, 19:59
Не имеем права быть малодушным: Покровская МВА ответила мэру, который призвал заключить мир
Фото иллюстративное

В Покровской городской военной администрации, реагируя на заявление мэра города Руслана Требушкина о необходимости заключить мир, заявили, что делают все возможное для приближения победы и поддерживают президента и правительство "в стремлении скорейшего мира". 

Источник: заявление Покровской городской военной администрации

Дословно: "В соответствии с законодательством, с момента введения военной администрации руководство громадой осуществляет исключительно ее начальник, который назначен на должность президентом Украины, а должностное лицо территориальной громады - городской голова, находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения в Украине.

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Руководство военной администрации делает все возможное для приближения Победы и поддерживает президента и правительство Украины в стремлении скорейшего мира".

Детали: В Покровской МВА заявили, что прилагают "все возможные усилия для обеспечения безопасности граждан и поддержки Сил обороны Украины". Также там указали, что "мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями, быть малодушными и лелеять уныние".

Предыстория

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  • Во вторник Требушкин опубликовал видеообращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и "дать людям пожить".

Донбассвойна
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