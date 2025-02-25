Bihus.Info: Оточення посадовців СБУ і Держлікслужби створило лабораторію, яку використовує в своїх інтересах

Журналісти-розслідувачі Bihus.Info з’ясували, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб" майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби. А створили її люди з оточення голови самої Держлікслужби і профільного працівника Служби безпеки України.

Джерело: розслідування Bihus.Info, коментар СБУ "Українській правді"

Деталі: Держлікслужба дозволила "Добробут-Лікилаб" проводити аналіз лікарських препаратів в липні 2023 року. Уже за тиждень почала отримувати направлення на дослідження.

Реклама:

Власниками лабораторії в офіційних реєстрах значаться Дмитро Устік та Ірина Пономаренко, які до створення лабораторії працювали у сфері будівництва. Як з’ясували журналісти, жодного стосунку до фармацевтичної сфери вони раніше не мали.

Дослівно Bihus.Info: "При цьому, власники привели журналістів до очільника Держлікслужби Романа Ісаєнка та працівника СБУ Валентина Оврамця, сферами роботи якого щонайменше до 2023 року була саме фармацевтика загалом і Держлікслужба зокрема.

Так, виявилося, що Дмитро Устік свого часу виконував роботи на одному із об’єктів, що були придбані родиною Оврамця. Ірина Пономаренко ж має зв’язок із очільником Держлікслужби Романом Ісаєнком".

РЕКЛАМА:

Деталі: Також відомо, що після того, як лабораторія почала співпрацю з Держлікслужбою, у родини Оврамця почали з’являтися дорогі активи: зокрема будинок в Києві, 2 гектари землі в курортній Яблуниці та 40 соток в Лісниках – дорогому передмісті Києва.

В коментарі журналістам СБУ зазначила, що кошти, за які родина їхнього співробітника купувала обʼєкти нерухомості, набуті у результаті розвитку бізнесу, який вели кілька поколінь родини. Утім, журналістам не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію через державні реєстри.

Ісаєнка ж журналісти неодноразово помічали на виїзді з будинку в селі Нові Безрадичі, що під Києвом, який відсутній в декларації посадовця. Маєток, вартість якого може сягати 300 тисяч доларів, за документами оформлений на тещу й тестя Ісаєнка. Сам очільник Держлікслужби в коментарі журналістам заявив, що може там просто бувати і що йому нічого не відомо про походження коштів на придбання в родичів.

СБУ також надала коментар "Українській правді". Нижче наведемо його повністю.

Дослівно коментар СБУ: "Співробітник СБУ, про якого йдеться в сюжеті, раніше був прикомандирований до Держлікслужби для здійснення контррозвідувального забезпечення у даній установі. З вересня 2023 року він був переведений на іншу посаду і не має стосунку до Держлікслужби. Також підкреслюємо, що він не має відношення до лабораторії, про яку йдеться в матеріалі.

Майно, яке перебуває у власності сімʼї та родичів цього співробітника, було набуте законним шляхом у результаті розвитку бізнесу, який вели кілька поколінь родини – зокрема, як його батьки, так і батьки дружини. Воно належним чином оформлене та задеклароване.

Окремо підкреслюємо: Служба безпеки організувала зустріч авторів сюжету зі співробітником Служби, який надав усі необхідні роз'яснення на запитання редакції, в тому числі підкріплені відповідними документами".