Bihus.Info: Окружение должностных лиц СБУ и Гослекслужбы создало лабораторию, которую использует в своих интересах

Журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб" почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы. А создали ее люди из окружения главы самой Гослекслужбы и профильного работника Службы безопасности Украины.

Источник: расследование Bihus.Info, комментарий СБУ "Украинской правде"

Детали: Гослекслужба разрешила "Добробут-Ликилаб" проводить анализ лекарственных препаратов в июле 2023 года. Уже через неделю начала получать направления на исследования.

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Владельцами лаборатории в официальных реестрах значатся Дмитрий Устик и Ирина Пономаренко, которые до создания лаборатории работали в сфере строительства. Как выяснили журналисты, никакого отношения к фармацевтической сфере они ранее не имели.

Дословно Bihus.Info: "При этом, владельцы привели журналистов к главе Гослекслужбы Роману Исаенко и работнику СБУ Валентину Оврамцу, сферами работы которого как минимум до 2023 года была именно фармацевтика в целом и Гослекслужба в частности.

Так, оказалось, что Дмитрий Устик в свое время выполнял работы на одном из объектов, которые были приобретены семьей Оврамца. Ирина Пономаренко же имеет связь с главой Гослекслужбы Романом Исаенко, ведь часть ее семьи из того же небольшого села на Киевщине, откуда родом и сам Исаенко".

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Детали: Также известно, что после того, как лаборатория начала сотрудничество с Гослекслужбой, у семьи Оврамца начали появляться дорогие активы: в частности дом в Киеве, 2 гектара земли в курортной Яблунице и 40 соток в Лесниках – дорогом пригороде Киева.

В комментарии журналистам СБУ отметила, что средства, за которые семья их сотрудника покупала объекты недвижимости, приобретенны в результате развития бизнеса, который вели несколько поколений семьи. Впрочем, журналистам не удалось официально подтвердить эту информацию через государственные реестры.

Исаенко же журналисты неоднократно замечали на выезде из дома в селе Новые Безрадичи, что под Киевом, который отсутствует в декларации чиновника. Имение, стоимость которого может достигать 300 тысяч долларов, по документам оформлено на тещу и тестя Исаенко. Сам глава Гослекслужбы в комментарии журналистам заявил, что может там просто бывать и что ему ничего не известно о происхождении средств на приобретение у родственников.

СБУ также предоставила комментарий "Украинской правде". Ниже приведем его полностью.

Дословно комментарий СБУ: "Сотрудник СБУ, о котором говорится в сюжете, ранее был прикомандирован в Гослекслужбу для осуществления контрразведывательного обеспечения в данном учреждении. С сентября 2023 года он был переведен на другую должность и не имеет отношения к Гослекслужбе. Также подчеркиваем, что он не имеет отношения к лаборатории, о которой говорится в материале.

Имущество, которое находится в собственности семьи и родственников этого сотрудника, было приобретено законным путем в результате развития бизнеса, который вели несколько поколений семьи – в частности, как его родители, так и родители жены. Оно надлежащим образом оформлено и задекларировано.

Отдельно подчеркиваем: Служба безопасности организовала встречу авторов сюжета с сотрудником Службы, который предоставил все необходимые разъяснения на вопросы редакции, в том числе подкрепленные соответствующими документами".