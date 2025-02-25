Макрон після зустрічі з Трампом зателефонував Стармеру і Зеленському

Президент Франції Емманюель Макрон після повернення з Вашингтона поговорив з британським прем’єром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Макрона в соцмережі X (Twitter)

Деталі: Макрон розповів, що після повернення зі США, де він мав переговори з Дональдом Трампом, поговорив з Кіром Стармером, а після того – із Зеленським.

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"Ми налаштовані працювати над міцним і тривалим миром в Україні", – зазначив президент Франції.

Стармер і Зеленський поки не повідомляли про розмову та її деталі.

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Макрон розповів, що порушив питання потенційного розміщення військового контингенту союзників в Україні.

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26 лютого лідери держав ЄС у форматі відеоконференції заслухають звіт Макрона про його переговори з Трампом.

Також цього тижня до Вашингтона вирушить Кір Стармер. Перед цим 25 лютого він оголосив, що Британія до 2027 року збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП.

На 2 березня планується зустріч групи європейських лідерів у Британії, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки.