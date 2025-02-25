Макрон после встречи с Трампом позвонил Стармеру и Зеленскому

Президент Франции Эмманюэль Макрон после возвращения из Вашингтона поговорил с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Макрона в соцсети X (Twitter)

Детали: Макрон рассказал, что после возвращения из США, где он имел переговоры с Дональдом Трампом, поговорил с Киром Стармером, а после того – с Зеленским.

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"Мы настроены работать над прочным и длительным миром в Украине", – отметил президент Франции.

Стармер и Зеленский пока не сообщали о разговоре и его деталях.

Напомним, после встречи с Трампом Макрон рассказал, что поднял вопрос потенциального размещения военного контингента союзников в Украине.

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26 февраля лидеры государств ЕС в формате видеоконференции заслушают отчет Макрона о его переговорах с Трампом.

Также на этой неделе в Вашингтон отправится Кир Стармер. Перед этим 25 февраля он объявил, что Британия до 2027 года увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП.

На 2 марта планируется встреча группы европейских лидеров в Британии, чтобы обсудить совместные планы по обороне и безопасности.