Виробники знизять ціни на ще понад 100 медпрепаратів: у МОЗ оприлюднили список
Українські фармацевтичні виробники надали Міністерству охорони здоров’я України пропозиції щодо лікарських засобів, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.
Джерело: пресслужба МОЗ
Деталі: Серед ліків, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.
Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.
Відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.
З усім переліком можна ознайомитися також за посиланням.
У МОЗ уточнили, що ці ліки не входять до попереднього переліку 100 медичних препаратів, на які узгодили зниження цін.
Що передувало:
- 19 лютого МОЗ оприлюднило перелік 100 ліків, на які ціни зменшаться на 30% з 1 березня. Ціни знизяться, зокрема, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ібупрофен", "Валідол", "Корвалол", "Гідазепам".
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Передісторія:
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.
- Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.
- Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.
- На засіданні РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців.
- Уряд 14 лютого обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.