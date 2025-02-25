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Виробники знизять ціни на ще понад 100 медпрепаратів: у МОЗ оприлюднили список

Тетяна ОлійникВівторок, 25 лютого 2025, 22:16
Виробники знизять ціни на ще понад 100 медпрепаратів: у МОЗ оприлюднили список
Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Українські фармацевтичні виробники надали Міністерству охорони здоров’я України пропозиції щодо лікарських засобів, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Серед ліків, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

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Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

З усім переліком можна ознайомитися також за посиланням.

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У МОЗ уточнили, що ці ліки не входять до попереднього переліку 100 медичних препаратів, на які узгодили зниження цін.

Що передувало

  • 19 лютого МОЗ оприлюднило перелік 100 ліків, на які ціни зменшаться на 30% з 1 березня. Ціни знизяться, зокрема, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ібупрофен", "Валідол", "Корвалол", "Гідазепам".

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Передісторія: 

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.
  • Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.
  • Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.
  • На засіданні РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців.
  • Уряд 14 лютого обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

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