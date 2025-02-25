Виробники знизять ціни на ще понад 100 медпрепаратів: у МОЗ оприлюднили список

Українські фармацевтичні виробники надали Міністерству охорони здоров’я України пропозиції щодо лікарських засобів, ціни на які вони готові знизити найближчим часом.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Серед ліків, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Реклама:

моз

моз

Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

З усім переліком можна ознайомитися також за посиланням.

РЕКЛАМА:

У МОЗ уточнили, що ці ліки не входять до попереднього переліку 100 медичних препаратів, на які узгодили зниження цін.

Що передувало:

19 лютого МОЗ оприлюднило перелік 100 ліків, на які ціни зменшаться на 30% з 1 березня. Ціни знизяться, зокрема, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ібупрофен", "Валідол", "Корвалол", "Гідазепам".

Читайте також: Особливий пацієнт. Чому президента обурили ціни в аптеках?

Передісторія: