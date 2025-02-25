Производители снизят цены на еще более 100 медпрепаратов: в Минздраве обнародовали список

Украинские фармацевтические производители предоставили Министерству здравоохранения Украины предложения по лекарственным средствам, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.

Источник: пресс-служба Минздрава

Детали: Среди лекарств, обезболивающие препараты, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

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Более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 рецептурные препараты, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача.

Отпускные цены производители будут снижать, начиная с марта 2025 года.

Со всем перечнем можно ознакомиться также по ссылке.

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В Минздраве уточнили, что эти лекарства не входят в предыдущий перечень 100 медицинских препаратов, на которые согласовали снижение цен.

Что предшествовало:

Минздрав обнародовал перечень 100 лекарств, на которые цены уменьшатся на 30% с 1 марта. Цены снизятся, в частности, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ибупрофен", "Валидол", "Корвалол", "Гидазепам".

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Предистория: