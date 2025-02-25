Производители снизят цены на еще более 100 медпрепаратов: в Минздраве обнародовали список
Украинские фармацевтические производители предоставили Министерству здравоохранения Украины предложения по лекарственным средствам, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.
Источник: пресс-служба Минздрава
Детали: Среди лекарств, обезболивающие препараты, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.
Более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 рецептурные препараты, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача.
Отпускные цены производители будут снижать, начиная с марта 2025 года.
Со всем перечнем можно ознакомиться также по ссылке.
В Минздраве уточнили, что эти лекарства не входят в предыдущий перечень 100 медицинских препаратов, на которые согласовали снижение цен.
Что предшествовало:
- Минздрав обнародовал перечень 100 лекарств, на которые цены уменьшатся на 30% с 1 марта. Цены снизятся, в частности, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ибупрофен", "Валидол", "Корвалол", "Гидазепам".
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Предистория:
- 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что цены в украинских аптеках недопустимо высокие и анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное вопросам доступности лекарств.
- Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддерживают инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты.
- Зеленский назначил заседание СНБО по уменьшению цен на лекарства на среду 12 февраля.
- На заседании СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для украинцев.
- Правительство 14 февраля ограничило максимальную торговую наценку для аптек не более 35% для безрецептурных препаратов и установило регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.