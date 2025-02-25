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ЗМІ: Угоду про надра між Україною і США можуть підписати до кінця тижня

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 25 лютого 2025, 22:32
ЗМІ: Угоду про надра між Україною і США можуть підписати до кінця тижня
ФОТО: GETTY images

Україна цього тижня може схвалити угоду про використання корисних копалин зі США на рівні уряду та розраховує на її підписання найближчим часом.

Джерело: джерела Bloomberg та AFP, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Bloomberg, Кабінет міністрів України рекомендуватиме підписати угоду про надра зі США в середу, 26 лютого.

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Тим часом співрозмовник AFP стверджує, що угода може бути підписана до кінця тижня.

"Зараз урядовці працюють над деталями. Наразі ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона в п'ятницю (28 лютого. – Ред.) для підписання угоди", – сказало джерело.

Раніше у вівторок стало відомо, що Україна та США остаточно погодили умови угоди про надра. Українська сторона стверджує, що з неї прибрали найбільш невигідні положення.

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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що може в найближчі тижні зустрітись із Володимиром Зеленським для підписання угоди.

Деталі останнього проєкту угоди читайте на "Економічній правді".

СШАпереговори
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