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СМИ: Соглашение о недрах между Украиной и США могут подписать до конца недели

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 25 февраля 2025, 22:32
СМИ: Соглашение о недрах между Украиной и США могут подписать до конца недели
ФОТО: GETTY images

Украина на этой неделе может одобрить соглашение об использовании полезных ископаемых с США на уровне правительства и рассчитывает на его подписание в ближайшее время.

Источник: источники Bloomberg и AFP, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации Bloomberg, Кабинет министров Украины будет рекомендовать подписать соглашение о недрах с США в среду, 26 февраля.

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Между тем собеседник AFP утверждает, что соглашение может быть подписано до конца недели.

"Сейчас чиновники работают над деталями. Сейчас мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу (28 февраля. – Ред.) для подписания соглашения", – сказал источник.

Ранее во вторник стало известно, что Украина и США окончательно согласовали условия соглашения о недрах. Украинская сторона утверждает, что из него убрали наиболее невыгодные положения.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может в ближайшие недели встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения.

Детали последнего проекта соглашения читайте на "Экономической правде".

СШАпереговоры
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