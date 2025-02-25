У Харківському ТЦК з'ясували, що чоловік, якого зіштовхнули з велосипеда – це військовий у СЗЧ

У Харківському ТЦК та СП прокоментували відео, на якому їхній військовослужбовець зіштовхнув з велосипеда чоловіка: пояснили, що затримали не цивільного, а військового, який самовільно залишив військову частину.

Джерело: Харківський ТЦК та СП

Деталі: У ТЦК кажуть, що громадянин на велосипеді, не реагував на вимоги зупинитися та надати на перевірку документи.

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Щоб з’ясувати причину, військовослужбовець ТЦК та СП зіштовхнув чоловіка з велосипеда на землю.

Дослівно: "Під час перевірки документів виявлено, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку, як такий, що самовільно залишив військову частину.

Військовослужбовця було доставлено до відділу Національної поліції, а згодом до Харківського зонального відділу ВСП".

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Деталі: Водночас, за фактом перевищення військовослужбовцем службових повноважень призначили службове розслідування. За результатами нього обіцяють вжити дисциплінарні заходи.