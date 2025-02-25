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В Харьковском ТЦК выяснили, что мужчина, которого столкнули с велосипеда – это военный в СЗЧ

Татьяна ОлейникВторник, 25 февраля 2025, 22:53
В Харьковском ТЦК выяснили, что мужчина, которого столкнули с велосипеда – это военный в СЗЧ
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В Харьковском ТЦК и СП прокомментировали видео, на котором их военнослужащий столкнул с велосипеда мужчину: объяснили, что задержали не гражданского, а военного, который самовольно покинул воинскую часть.

Источник: Харьковский ТЦК и СП

Детали: В ТЦК говорят, что гражданин на велосипеде, не реагировал на требования остановиться и предоставить на проверку документы.

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Чтобы выяснить причину, военнослужащий ТЦК и СП столкнул мужчину с велосипеда на землю.

Дословно: "Во время проверки документов выявлено, что гражданин является военнослужащим одной из бригад и находится в розыске, как самовольно оставивший воинскую часть.

Военнослужащий был доставлен в отдел Национальной полиции, а затем в Харьковский зональный отдел ВСП".

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Детали: В то же время, по факту превышения военнослужащим служебных полномочий назначили служебное расследование. По результатам него обещают принять дисциплинарные меры.

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