Внаслідок російської атаки на Київщині травмовано жінку, пошкоджено будинок – ОВА

Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі Київської області 19-річна дівчина отримала забійну рану голови та була госпіталізована. Окрім цього, внаслідок атаки стався пожежа приватного будинку.

Джерело: виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Деталі: Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі постраждала 19-річна дівчина. З діагнозом забійна рана голови її госпіталізували до місцевої лікарні.

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Фото: Микола Калашник

Також через російський обстріл загорівся двоповерховий приватний будинок. "Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків", – додав очільник ОВА.

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