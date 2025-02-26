Внаслідок російської атаки на Київщині травмовано жінку, пошкоджено будинок – ОВА
Середа, 26 лютого 2025, 00:03
Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі Київської області 19-річна дівчина отримала забійну рану голови та була госпіталізована. Окрім цього, внаслідок атаки стався пожежа приватного будинку.
Джерело: виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Деталі: Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі постраждала 19-річна дівчина. З діагнозом забійна рана голови її госпіталізували до місцевої лікарні.
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Також через російський обстріл загорівся двоповерховий приватний будинок. "Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків", – додав очільник ОВА.
Передісторія:
- Увечері 25 лютого в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників: про роботу ППО повідомили зокрема в столиці України.