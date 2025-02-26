В результате российской атаки на Киевщине травмирована женщина, поврежден дом – ОВА
Среда, 26 февраля 2025, 00:03
В результате вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области 19-летняя девушка получила ушиб головы и была госпитализирована. Кроме этого, в результате атаки произошел пожар частного дома.
Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник
Детали: В результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадала 19-летняя девушка. С диагнозом убойная рана головы ее госпитализировали в местную больницу.
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Также из-за российского обстрела загорелся двухэтажный частный дом. "Все оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий", – добавил глава ОГА.
Предыстория:
- Вечером 25 февраля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников: о работе ПВО сообщили в частности в столице Украины.