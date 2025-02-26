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В результате российской атаки на Киевщине травмирована женщина, поврежден дом – ОВА

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 00:03
В результате российской атаки на Киевщине травмирована женщина, поврежден дом – ОВА
Фото: Николай Калашник

В результате вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области 19-летняя девушка получила ушиб головы и была госпитализирована. Кроме этого, в результате атаки произошел пожар частного дома.

Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Детали: В результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадала 19-летняя девушка. С диагнозом убойная рана головы ее госпитализировали в местную больницу.

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Фото: Николай Калашник
Фото: Николай Калашник

Также из-за российского обстрела загорелся двухэтажный частный дом. "Все оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий", – добавил глава ОГА.

Предыстория: 

жертвывоздушная тревогаКиевская область
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