Російський удар по Харкову: зафіксовано 4 влучання – Терехов

У ніч на 26 лютого Харків зазнав російського обстрілу. За попередніми даними, зафіксовано чотири влучання в Шевченківському та Київському районах міста. Наразі відомо про двох постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією – у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється".

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О 00:49 Терехов повідомив про ще один приліт БПЛА у багатоповерхівку у Київському районі.

Оновлено: О 01:06 мер повідомив про двох постраждалих у багатоповерхівці у Київському районі.