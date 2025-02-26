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Российский удар по Харькову: зафиксировано 4 попадания – Терехов

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 01:07
Российский удар по Харькову: зафиксировано 4 попадания – Терехов
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 26 февраля Харьков подвергся российскому обстрелу. По предварительным данным, зафиксировано четыре попадания в Шевченковском и Киевском районах города. В настоящее время известно о двух пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Есть три прилета по городу, по предварительной информации – в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту – информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

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В 00:49 Терехов сообщил о еще одном прилете БПЛА в многоэтажку в Киевском районе.

Обновлено: В 01:06 мэр сообщил о двух пострадавших в многоэтажке в Киевском районе.

обстрелХарьков
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