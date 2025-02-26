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У Харкові "Шахед" влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа

Іван Д'яконовСереда, 26 лютого 2025, 03:07
У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа
фото: ДСНС

У ніч на 26 лютого російські війська завдали чотири удари по Харкову. Один з безпілотників влучив в багатоквартирний житловий будинок в Київському районі. Двоє людей постраждали.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі "Новини.LIVE"

Деталі: За словами мера, квартира, в яку влучив "Шахед", була нежитловою, тому обійшлося без жертв. Мешканців будинку евакуювали до спеціального автобуса, де вони перебувають на цей момент.

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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Пряма мова: "Квартира сильно постраждала, зараз відбувається локалізація пожежі. Пошкоджений також третій поверх. Удар зруйнував мережі тепло-, електро- та водопостачання, їх тимчасово відключили. Комунальні служби працюють". 

Деталі: За словами Терехова, окупанти вдарили по місту чотири удари. Один із безпілотників влучив у дорогу на центральній вулиці Сумській, пошкодивши дорожнє покриття. Вибухова хвиля вибила майже всі вікна в сусідній багатоповерхівці. Ще два удари зафіксували в Київському районі неподалік від одного з кафе.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що внаслідок атаки БпЛА "Герань" двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Також двох людей похилого віку, які не могли самостійно пересуватися, довелося евакуювати на ношах бригадами швидкої допомоги.

Харківжертвибезпілотникивійна
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