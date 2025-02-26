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В Харькове "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 03:07
В Харькове Шахед попал в многоэтажку: возник пожар
Иллюстративное фото: ДСНС

В ночь на 26 февраля российские войска нанесли четыре удара по Харькову. Один из беспилотников попал в многоквартирный жилой дом в Киевском районе. Два человека пострадали.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии "Новости.LIVE"

Детали: По словам мэра, квартира, в которую попал "Шахед", была нежилой, поэтому обошлось без жертв. Жителей дома эвакуировали в специальный автобус, где они находятся на данный момент.

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Прямая речь: "Квартира сильно пострадала, сейчас происходит локализация пожара. Поврежден также третий этаж. Удар разрушил сети тепло-, электро- и водоснабжения, их временно отключили. Коммунальные службы работают". 

Детали: По словам Терехова, оккупанты ударили по городу четыре удара. Один из беспилотников попал в дорогу на центральной улице Сумской, повредив дорожное покрытие. Взрывная волна выбила почти все окна в соседней многоэтажке. Еще два удара зафиксировали в Киевском районе неподалеку от одного из кафе.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в результате атаки БпЛА "Герань" два человека получили острую реакцию на стресс. Также двух пожилых людей, которые не могли самостоятельно передвигаться, пришлось эвакуировать на носилках бригадами скорой помощи.

Харьковжертвыбеспилотникивойна
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