В Харькове "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар

В ночь на 26 февраля российские войска нанесли четыре удара по Харькову. Один из беспилотников попал в многоквартирный жилой дом в Киевском районе. Два человека пострадали.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии "Новости.LIVE"

Детали: По словам мэра, квартира, в которую попал "Шахед", была нежилой, поэтому обошлось без жертв. Жителей дома эвакуировали в специальный автобус, где они находятся на данный момент.

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Прямая речь: "Квартира сильно пострадала, сейчас происходит локализация пожара. Поврежден также третий этаж. Удар разрушил сети тепло-, электро- и водоснабжения, их временно отключили. Коммунальные службы работают".

Детали: По словам Терехова, оккупанты ударили по городу четыре удара. Один из беспилотников попал в дорогу на центральной улице Сумской, повредив дорожное покрытие. Взрывная волна выбила почти все окна в соседней многоэтажке. Еще два удара зафиксировали в Киевском районе неподалеку от одного из кафе.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в результате атаки БпЛА "Герань" два человека получили острую реакцию на стресс. Также двух пожилых людей, которые не могли самостоятельно передвигаться, пришлось эвакуировать на носилках бригадами скорой помощи.