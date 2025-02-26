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ЗСУ за добу знешкодили 1 170 окупантів і 19 танків

Ірина БалачукСереда, 26 лютого 2025, 07:07
ЗСУ за добу знешкодили 1 170 окупантів і 19 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відмінусували 1 170 російських солдатів та 384 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 870 700 (+1 170) осіб,
  • танків – 10 201 (+19) од,
  • бойових броньованих машин – 21 183 (+15) од,
  • артилерійських систем – 23 686 (+34) од,
  • засобів ППО – 1 085 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 961 (+194) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 702 (+120) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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