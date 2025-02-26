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ВСУ за сутки обезвредили 1 170 оккупантов и 19 танков

Ирина БалачукСреда, 26 февраля 2025, 07:07
ВСУ за сутки обезвредили 1 170 оккупантов и 19 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 170 российских солдат и 384 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 870 700 (+1 170) человек,
  • танков – 10 201 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 183 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 23 686 (+34) ед,
  • средств ПВО – 1 085 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 961 (+194) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 702 (+120) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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