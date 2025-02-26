ВСУ за сутки обезвредили 1 170 оккупантов и 19 танков
Среда, 26 февраля 2025, 07:07
За минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 170 российских солдат и 384 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 870 700 (+1 170) человек,
- танков – 10 201 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 21 183 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 23 686 (+34) ед,
- средств ПВО – 1 085 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 961 (+194) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 702 (+120) ед.
Данные уточняются.