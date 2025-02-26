Трамп дозволить російським олігархам купувати за $5 млн шлях до громадянства США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять програму "золотої карти" – спеціального дозволу на проживання та роботу, з додатковим шляхом до отримання громадянства за 5 мільйонів доларів.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами, передає CNN

Деталі: За словами Трампа, "золота карта" стане преміальним аналогом традиційної грінкарти. Її вартість становитиме 5 мільйонів доларів, а для її отримання необхідно буде пройти перевірку.

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Пряма мова Трампа: "Ми будемо продавати золоту карту. У вас є грінкарта, а це буде золота карта. Її ціна становитиме приблизно 5 мільйонів доларів, і вона надасть ті ж привілеї, що й грінкарта, але з додатковим шляхом до громадянства. Це дозволить залучити до США заможних людей"

Деталі: Міністр торгівлі США Говард Лутнік уточнив, що нова програма замінить чинну урядову ініціативу EB-5, яка надавала візи інвесторам.

"Звісно, усі претенденти проходитимуть ретельну перевірку, щоб підтвердити їхню відповідність високим стандартам", – підкреслив Лутнік.

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Трамп повідомив, що продаж "золотих карт" розпочнеться вже за два тижні, та припустив, що їх можуть придбати мільйони людей.

На запитання журналіста про можливість купівлі таких карт російськими олігархами, Трамп відповів, що "це, можливо".

"Я знаю деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми", – сказав Трамп.