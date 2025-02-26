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Трамп позволит российским олигархам покупать за $5 млн путь к гражданству США

Иван ДьяконовСреда, 26 февраля 2025, 07:10
Трамп позволит российским олигархам покупать за $5 млн путь к гражданству США
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут программу "золотой карты" – специального разрешения на проживание и работу, с дополнительным путем к получению гражданства за 5 миллионов долларов.

Источник: Трамп во время общения с журналистами, передает CNN

Детали: По словам Трампа, "золотая карта" станет премиальным аналогом традиционной гринкарты. Ее стоимость составит 5 миллионов долларов, а для ее получения необходимо будет пройти проверку.

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Прямая речь Трампа: "Мы будем продавать золотую карту. У вас есть гринкарта, а это будет золотая карта. Ее цена составит примерно 5 миллионов долларов, и она предоставит те же привилегии, что и гринкарта, но с дополнительным путем к гражданству. Это позволит привлечь в США состоятельных людей"

Детали: Министр торговли США Говард Лутник уточнил, что новая программа заменит действующую правительственную инициативу EB-5, которая предоставляла визы инвесторам.

"Конечно, все претенденты будут проходить тщательную проверку, чтобы подтвердить их соответствие высоким стандартам", – подчеркнул Лутник.

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Трамп сообщил, что продажа "золотых карт" начнется уже через две недели, и предположил, что их могут приобрести миллионы людей.

На вопрос журналиста о возможности покупки таких карт российскими олигархами, Трамп ответил, что "это, возможно". 

"Я знаю некоторых российских олигархов, которые являются очень хорошими людьми", – сказал Трамп.

визыСШАТрамп
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