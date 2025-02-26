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В Росії заявили про масовану дронову атаку: вибухи лунали в районі порту 

Ірина БалачукСереда, 26 лютого 2025, 08:14
В Росії заявили про масовану дронову атаку: вибухи лунали в районі порту 
Вибухи в районі порту в місті Туапсе, РФ. Фото з Telegram-каналу Astra

Російське міноборони заявило, що в ніч на 26 лютого нібито знищило над регіонами РФ і тимчасово окупованим Кримом 128 безпілотників; російські Telegram-канали писали, що вибухи чули в районі порту в Краснодарському краї.

Джерело: Міноборони РФ, Telegram-канал Astra

Деталі: Вночі Astra писала, що вибухи чули в містах Туапсе й Анапа Краснодарського краю РФ. А аеропорт міста Сочі закривали через атаку БПЛА.

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Місцеві жителі повідомляють, що дрони атакували Туапсинський морський торговельний порт. 

Telegram-канали писали, що загалом у Туапсе пролунало більше 40 вибухів.

 
Вибухи чули у містах Туапсе і Анапа. А в Сочі закривали аеропорт 
Скриншот з google.maps

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв запевняв, що в регіоні постраждалих немає, тільки пошкоджено кілька будинків.

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Уранці російське Міноборони заявило, що над Краснодарським краєм нібито збили 83 дрони.

Ще 30 БПЛА нібито знищили над територією тимчасово окупованого Криму, 8 – над акваторією Азовського моря, 5 – над акваторією Чорного моря і по 1 – над територіями Брянської та Курської областей РФ.

Росіябезпілотникивибух
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