В Росії заявили про масовану дронову атаку: вибухи лунали в районі порту
Російське міноборони заявило, що в ніч на 26 лютого нібито знищило над регіонами РФ і тимчасово окупованим Кримом 128 безпілотників; російські Telegram-канали писали, що вибухи чули в районі порту в Краснодарському краї.
Джерело: Міноборони РФ, Telegram-канал Astra
Деталі: Вночі Astra писала, що вибухи чули в містах Туапсе й Анапа Краснодарського краю РФ. А аеропорт міста Сочі закривали через атаку БПЛА.
Місцеві жителі повідомляють, що дрони атакували Туапсинський морський торговельний порт.
Telegram-канали писали, що загалом у Туапсе пролунало більше 40 вибухів.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв запевняв, що в регіоні постраждалих немає, тільки пошкоджено кілька будинків.
Уранці російське Міноборони заявило, що над Краснодарським краєм нібито збили 83 дрони.
Ще 30 БПЛА нібито знищили над територією тимчасово окупованого Криму, 8 – над акваторією Азовського моря, 5 – над акваторією Чорного моря і по 1 – над територіями Брянської та Курської областей РФ.