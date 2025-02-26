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В России заявили о массированной дроновой атаке: взрывы звучали в районе порта  

Ирина БалачукСреда, 26 февраля 2025, 08:14
В России заявили о массированной дроновой атаке: взрывы звучали в районе порта  
Взрывы в районе порта в городе Туапсе, РФ. Фото из Telegram-канала Astra

Российское минобороны заявило, что в ночь на 26 февраля якобы уничтожило над регионами РФ и временно оккупированным Крымом 128 беспилотников; российские Telegram-каналы писали, что взрывы слышали в районе порта в Краснодарском крае.

Источник: Минобороны РФ, Telegram-канал Astra

Детали: Ночью Astra писала, что взрывы слышали в городах Туапсе и Анапа Краснодарского края РФ. А аэропорт города Сочи закрывали из-за атаки БПЛА.

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Местные жители сообщают, что дроны атаковали Туапсинский морской торговый порт.

Telegram-каналы писали, что всего в Туапсе прогремело более 40 взрывов.

 
Взрывы слышали в городах Туапсе и Анапа. А в Сочи закрывали аэропорт
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уверял, что в регионе пострадавших нет, только повреждены несколько домов.

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Утром российское Минобороны заявило, что над Краснодарским краем якобы сбили 83 дрона.

Еще 30 БПЛА якобы уничтожили над территорией временно оккупированного Крыма, 8 – над акваторией Азовского моря, 5 – над акваторией Черного моря и по 1 – над территориями Брянской и Курской областей РФ.

Росcиябеспилотникивзрыв
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