Росіяни скинули 128 КАБів за добу на фронті, загалом 98 боєзіткнень – Генштаб

Російська армія активно атакує позиції Сил оборони біля Покровська, на Курщині в РФ та Новопавлівському напрямку. За добу відбулося 98 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (25 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 – із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе".

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Деталі: Українські військові відбили 6 штурмових атак росіян у районах Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбники атакували 5 разів. Бої точилися поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 9 атак, намагаючись прорвати оборону біля Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку противник 7 разів йшов у наступ у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти 1 раз атакували в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 штурмових атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 25 атак агресора в районах Променя, Тарасівки, Котлиного, Піщаного, Надіївки, Преображенки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 ворожих атак, найбільш активні бої йшли в районах Костянтинополя, Новоочеретуватого та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів намагався прорватися в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, але безуспішно.

На Придніпровському напрямку росіяни 1 раз атакували позиції українських військ, але безрезультатно.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Українські Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За добу росіяни завдали 16 авіаударів, скинули 26 керованих авіабомб і здійснили 469 артилерійських обстрілів. Захисники України відбили 16 штурмових атак ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу не зафіксовано.