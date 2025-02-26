Россияне сбросили 128 КАБов за сутки на фронте, всего 98 боестолкновений – Генштаб

Российская армия активно атакует позиции Сил обороны возле Покровска, на Курщине в РФ и Новопавловском направлении. За сутки произошло 98 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (25 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 92 авиаударов и сбросил 128 УАБ. Кроме этого, совершил 5672 обстрела, в том числе 108 – из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе".

Реклама:

Детали: Украинские военные отбили 6 штурмовых атак россиян в районах Волчанска и Дворечной на Харьковском направлении.

На Купянском направлении захватчики атаковали 5 раз. Бои шли вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские войска совершили 9 атак, пытаясь прорвать оборону у Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполовки.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении противник 7 раз шел в наступление в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 1 раз атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 7 штурмовых атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 25 атак агрессора в районах Луча, Тарасовки, Котлиного, Песчаного, Надиевки, Преображенки и Андреевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 вражеских атак, наиболее активные бои шли в районах Константинополя, Новоочеретоватого и Бурлацкого.

На Ореховском направлении враг 5 раз пытался прорваться в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки, но безуспешно.

На Приднепровском направлении россияне 1 раз атаковали позиции украинских войск, но безрезультатно.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

Украинские Силы обороны продолжают операцию в Курской области. За сутки россияне нанесли 16 авиаударов, сбросили 26 управляемых авиабомб и совершили 469 артиллерийских обстрелов. Защитники Украины отбили 16 штурмовых атак врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления не зафиксировано.