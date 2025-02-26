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У Держдепі складають список додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги – Politico

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 26 лютого 2025, 09:16
У Держдепі складають список додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги – Politico
Фото: Getty Images

Видання Politico з посиланням на джерела та відповідний документ написало, що високопосадовці Державного департаменту США складають список додаткових винятків для України із заморожування зовнішньої допомоги, які можуть надати країні доступ до певної економічної та безпекової допомоги, що наразі призупинена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Виданню від посадовця Держдепу,  двох інших людей, знайомих з планами, а також відповідного документа стало відомо, що ці винятки виходять за рамки тих, які Державний секретар Марко Рубіо дозволив у всьому світі для "життєво необхідної" допомоги для фінансування таких програм, як розмінування і боротьба з наркотиками, якщо вони будуть ухвалені.

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На практичному рівні немає впевненості, що додаткова допомога Україні дійде до Києва, навіть з урахуванням нових винятків.

Але з політичної точки зору зусилля щодо розширення винятків для України натякають на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як поводитися з Києвом.

Державний департамент у відповідь на запит видання обійшов питання про те, чи були надані нові винятки для України, заявивши у своїй заяві, що "програми, які служать інтересам нашої країни, будуть продовжені. Однак програми, які не відповідають нашим національним інтересам, не будуть продовжені".

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Плани щодо винятків датуються щонайменше кінцем січня, через кілька днів після того, як адміністрація Трампа запровадила широке заморожування іноземної допомоги. Запропоновані в ньому винятки стосувалися програм, починаючи від загальної економічної підтримки і закінчуючи знешкодженням наземних мін, контролем над наркотиками і програмами в галузі охорони здоров'я.

Ці внутрішні розмови відбувалися ще минулого тижня, за словами представника Державного департаменту та внутрішніми повідомленнями між співробітниками бюро.

Запропоновані винятки також стосуються рахунків, які контролюють фінансування на підтримку демократичних інститутів і громадянського суспільства в Україні, що називаються внутрішніми ініціативами перехідного періоду і так званою допомогою Європі, Євразії та Центральній Азії, або фондами AEECA.

Згідно з документом, винятки не будуть дозволені для програм, які заохочують різноманітність, рівність та інклюзивність, або DEI.

Юрі Кім, головному заступнику помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, було доручено скласти список програм з бюро та офісів департаменту, які мають відношення до України, в рамках зусиль з розширення винятків, повідомив представник Держдепу.

СШАУкраїна
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