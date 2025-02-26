В Госдепе составляют список дополнительных исключений для Украины по замораживанию иностранной помощи – Politico

Издание Politico со ссылкой на источники и соответствующий документ написало, что чиновники Государственного департамента США составляют список дополнительных исключений для Украины из замораживания внешней помощи, которые могут предоставить стране доступ к определенной экономической помощи и помощи по безопасности, которая сейчас приостановлена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Изданию от чиновника Госдепа, двух других людей, знакомых с планами, а также соответствующего документа стало известно, что эти исключения выходят за рамки тех, которые Государственный секретарь Марко Рубио позволил во всем мире для "жизненно необходимой" помощи для финансирования таких программ, как разминирование и борьба с наркотиками, если они будут приняты.

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На практическом уровне нет уверенности, что дополнительная помощь Украине дойдет до Киева, даже с учетом новых исключений.

Но с политической точки зрения усилия по расширению исключений для Украины намекают на разногласия внутри команды Трампа относительно того, как обращаться с Киевом.

Государственный департамент в ответ на запрос издания обошел вопрос о том, были ли предоставлены новые исключения для Украины, заявив в своем заявлении, что "программы, которые служат интересам нашей страны, будут продолжены. Однако программы, которые не соответствуют нашим национальным интересам, не будут продолжены".

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Планы по исключениям датируются по меньшей мере концом января, через несколько дней после того, как администрация Трампа ввела широкое замораживание иностранной помощи. Предложенные в нем исключения касались программ, начиная от общей экономической поддержки и заканчивая обезвреживанием наземных мин, контролем над наркотиками и программами в области здравоохранения.

Эти внутренние разговоры происходили еще на прошлой неделе, по словам представителя Государственного департамента и внутренним сообщениям между сотрудниками бюро.

Предложенные исключения также касаются счетов, которые контролируют финансирование в поддержку демократических институтов и гражданского общества в Украине, называемых внутренними инициативами переходного периода и так называемой помощью Европе, Евразии и Центральной Азии, или фондами AEECA.

Согласно документу, исключения не будут разрешены для программ, которые поощряют разнообразие, равенство и инклюзивность, или DEI.

Юрию Киму, главному заместителю помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, было поручено составить список программ из бюро и офисов департамента, которые имеют отношение к Украине, в рамках усилий по расширению исключений, сообщил представитель Госдепа.