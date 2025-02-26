Спецпризначенці знищили взвод окупантів та взяли в полон росіянина, який здав позиції своїх
Середа, 26 лютого 2025, 09:36
Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили взвод окупантів на Донецькому напрямку та захопили полоненого, який видав місця скупчення росіян та їхні склади зі зброєю.
Джерело: Командування ССО ЗСУ
Дослівно: "Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку".
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Деталі: За словами спецпризначенців, після ударів українських дронів вижив лише один росіянин, якого змусили здатися в полон. Він розповів про розташування російських арсеналів боєприпасів і скупчення військ. Після ударів FPV-дронами по позиціях ворога українські бійці на броньованих Humvee увірвалися в будівлі промзони та зачистили територію.