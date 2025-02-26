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Спецназовцы уничтожили взвод оккупантов и взяли в плен россиянина, который сдал позиции своих

Степан ГафткоСреда, 26 февраля 2025, 09:36
Спецназовцы уничтожили взвод оккупантов и взяли в плен россиянина, который сдал позиции своих
Фото: скриншот с видео ССО

Операторы 3-го полка Сил специальных операций уничтожили взвод оккупантов на Донецком направлении и захватили пленного, который выдал места скопления россиян и их склады с оружием.

Источник: Командование ССО ВСУ

Дословно: "Операторы 3-го полка Сил специальных операций уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении".

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Детали: По словам спецназовцев, после ударов украинских дронов выжил только один россиянин, которого заставили сдаться в плен. Он рассказал о расположении российских арсеналов боеприпасов и скопления войск. После ударов FPV-дронами по позициям врага украинские бойцы на бронированных Humvee ворвались в здания промзоны и зачистили территорию.

российско-украинская войнабеспилотникиССОДонецкая область
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