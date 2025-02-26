У Франції кажуть, що Трамп надав згоду підтримати європейських миротворців в Україні

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар вважає, що Сполучені Штати підтримають європейські сили для забезпечення миру в Україні після укладення угоди про припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Ломбара Bloomberg Television

Пряма мова міністра: "Ми хочемо, щоб це перемир’я гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього президент Трамп сказав, що він погодиться".

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Деталі: Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я, сказав Ломбар в Кейптауні, де він бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн G20.

"Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити", – зазначив Ломбар.

Раніше цього тижня Ломбар і президент Франції Емманюель Макрон відвідали Вашингтон, щоб обговорити Україну і торгівлю зі своїми американськими колегами, президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессентом.

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Ломбар бере участь у зустрічі міністрів фінансів провідних країн світу, попри те, що США і Аргентина вирішили пропустити цей захід після того, як Трамп публічно посварився з південноафриканським колегою Сирілом Рамафосою через національне земельне законодавство, політику рівності і війну в секторі Гази.

Французькі офіційні особи заявили, що Ломбар має на меті підтвердити прихильність його країни до багатосторонності та продемонструвати європейську єдність на тлі атаки Трампа на світовий порядок.

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