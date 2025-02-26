У Франції кажуть, що Трамп надав згоду підтримати європейських миротворців в Україні
Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар вважає, що Сполучені Штати підтримають європейські сили для забезпечення миру в Україні після укладення угоди про припинення вогню.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Ломбара Bloomberg Television
Пряма мова міністра: "Ми хочемо, щоб це перемир’я гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього президент Трамп сказав, що він погодиться".
Деталі: Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я, сказав Ломбар в Кейптауні, де він бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн G20.
"Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити", – зазначив Ломбар.
Раніше цього тижня Ломбар і президент Франції Емманюель Макрон відвідали Вашингтон, щоб обговорити Україну і торгівлю зі своїми американськими колегами, президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессентом.
Ломбар бере участь у зустрічі міністрів фінансів провідних країн світу, попри те, що США і Аргентина вирішили пропустити цей захід після того, як Трамп публічно посварився з південноафриканським колегою Сирілом Рамафосою через національне земельне законодавство, політику рівності і війну в секторі Гази.
Французькі офіційні особи заявили, що Ломбар має на меті підтвердити прихильність його країни до багатосторонності та продемонструвати європейську єдність на тлі атаки Трампа на світовий порядок.
Нагадаємо:
- 24 лютого Трамп публічно підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.
- Утім, за даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президентові Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.