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Во Франции говорят, что Трамп дал согласие поддержать европейских миротворцев в Украине

Кристина Бондарева, Степан ГафткоСреда, 26 февраля 2025, 10:16
Во Франции говорят, что Трамп дал согласие поддержать европейских миротворцев в Украине
Фото: Getty Images

Министр финансов Франции Эрик Ломбар считает, что Соединенные Штаты поддержат европейские силы для обеспечения мира в Украине после заключения соглашения о прекращении огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Ломбара Bloomberg Television

Прямая речь министра: "Мы хотим, чтобы это перемирие гарантировалось европейскими войсками с американской поддержкой. По этому поводу президент Трамп сказал, что он согласится".

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Детали: Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия, сказал Ломбар в Кейптауне, где он участвует во встрече министров финансов стран G20.

"Если мы хотим, чтобы перемирие соблюдалось, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились это сделать", – отметил Ломбар.

Ранее на этой неделе Ломбар и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили Вашингтон, чтобы обсудить Украину и торговлю со своими американскими коллегами, президентом Дональдом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом.

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Ломбар участвует во встрече министров финансов ведущих стран мира, несмотря на то, что США и Аргентина решили пропустить это мероприятие после того, как Трамп публично поссорился с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой из-за национального земельного законодательства, политики равенства и войны в секторе Газы.

Французские официальные лица заявили, что Ломбарь имеет целью подтвердить приверженность его страны к многосторонности и продемонстрировать европейское единство на фоне атаки Трампа на мировой порядок.

Напомним:

  • 24 февраля Трамп публично поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.
  • Впрочем, по данным СМИ, Трамп не дал французскому президенту Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента.

ФранцияСШАмиротворцыУкраина
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